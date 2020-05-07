سحب سيارتين من الرئيس السابق لإدارة تشارلتون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطور الخلاف في مجلس إدارة نادي تشارلتون المنافس في الدرجة الثانية بإنجلترا، بعد طلب النادي من الشرطة سحب سيارتي رنج روفر رياضية (سعر كل واحدة أكثر من 100 ألف إسترليني) من رئيس مجلس الإدارة السابق مات ساوثول، وشريكه جوناثان هيلر، وطرد ساوثول من النادي في مارس بعد اتهامه بصرف 1.8 مليون إسترليني بدون مسوغ قانوني لنفسه ولشركائه، فيما نفى ساوثول التهمة.

ورفض حامل الحصة الكبرى من الأسهم طحنون النمر، ضخ مزيد من الأموال في النادي، إلا بعد خروج ساوثول من شركة ايست ستريت انفستمنت ومقرها أبوظبي، والتي اشترت النادي في يناير الماضي.