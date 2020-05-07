شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة دي ماريا: كل شيء في مانشستر مزعج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدّدت جورجلينا كاردوسو، زوجة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الجوانب التي كرهتها في مدينة مانشستر حيث يلعب جناح سان جيرمان حالياً، وقالت: «توسلت لأنخيل، قلت له انتقل لأي مكان باستثناء إنجلترا، وبعد عام واحد وجدت نفسي في مدينة مانشستر، كل شيء فيها مزعج، الناس نحفاء وغريبو الأطوار، ومتأنقون، تمشي بينهم ولا تدري هل سيقتلونك، أم لا».
وتعرّض منزل دي ماريا لمحاولة سرقة في 2015 استخدم فيها اللصوص قضباناً حديدية، وبقيت العائلة بعد الحادثة في فندق لاوري، وعرض المنزل للبيع، وتابعت جورجلينا التي تأمل عودة زوجها للعب في الأرجنتين: «الطعام فظيع، والفتيات يستخدمن الكثير من المكياج كأنهن دمى».
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