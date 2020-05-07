هانى أبوريدة : بند الـ8 سنوات لن يطبق بأثر رجعى في انتخابات اتحاد الكرة

وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، لحفل إفطار بمقر الجبلاية بحضور جميع أعضاء اللجنة الخماسية.

ويأتى حفل الإفطار بعد الأنباء التى ترددت موخرا حول وجود توتر فى العلاقة بين اللجنة الخماسية ووزير الرياضة بسبب عدة ملفات، من بينها عقد شركة تقنية الفيديو وشركة الملابس وغيرها، لذا يرغب اتحاد الكرة فى الرد على هذه الأنباء من خلال حفل الإفطار بمقر الجبلاية.

وأخلت اللجنة الخماسية مقر الجبلاية من الموظفين فى تمام الساعة الواحدة ظهرا حتى تبدأ التحضيرات الخاصة بحفل الأفطار .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن البعض فهم تصريحات عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، بشأن عودة الدورى بشكل خاطئ، موضحين أنه لم يقل عبارة "عودة الدورى يوم 15 مايو الجارى" كما تردد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن آخر قرار من اللجنة الخماسية بشأن تعليق مسابقة الدورى، ينتهى يوم 15 مايو الجارى، وبالتالى لا بد من صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء بشأن النشاط الرياضى فى هذا اليوم، حتى يستطيع اتحاد الكرة بناء عليها تحديد مصير المسابقات، وفى حالة الموافقة على عودة الدورى سيتم فى هذا اليوم إعلان خريطة استئناف المسابقات ومنها عودة الأندية للتدريبات على سبيل المثال، خاصة أنه لم يتحدد حتى الآن موعد فتح الأندية حتى يعود اللاعبون للتدريبات، وكذلك مدة فترة الاعداد وموعد استئناف الدورى.

وأرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الاثنين، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على خطاب الأخير بتحديد مصير الدورى المصرى قبل يوم 5 مايو الجارى.