شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 6/5/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي ، اليوم الأربعاء 6/5/2020 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها تلقى النادي الأهلي عرضاً من احد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز في ظل وجود مرونة من ناديه في ملف بيعه نهاية الموسم الجاري. عبد الله بكري معروض على الأهلي لتدعيم دفاعه في الصيف تلقى النادي الأهلي عرضاً من احد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز في ظل وجود مرونة من ناديه في ملف بيعه نهاية الموسم الجاري. أصبح جاكسون موليكا هداف مازيمبي الكونغولي قريباً من الانتقال للدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دخول أكثر من نادي كبير في الدوري الفرنسي. Advertisements كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه تواصل مع أحمد فتحي بعد اتخاذه قراراً بالرحيل عن الأهلي ليؤكد له الجوكر أنه يتناوب على المشاركة مع محمد هاني في المباريات قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ناديه لا يُمانع إلغاء الدوري بسبب وباء "كورونا" إذا كان هذا هو قرار الدولة لأن الدولة هي "رب الأسرة" وعلينا جميعا أحترام قراراتها. يواصل سعد سمير، مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عمليات التأهيل بمشاركة زميله بالفريق كريم نيدفيد، وذلك خلال تواجدهما فى ألمانيا.

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