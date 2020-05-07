أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 6/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، كشف عماد متعب نجم الأهلى السابق أنه تواصل مع أحمد فتحى بعد اتخإذه قراراً بالرحيل عن الأهلى ليؤكد له الجوكر أنه يتنأوب على المشاركة مع محمد هانى فى المباريات كشف عماد متعب نجم الأهلى السابق أنه تواصل مع أحمد فتحى بعد اتخإذه قراراً بالرحيل عن الأهلى ليؤكد له الجوكر أنه يتنأوب على المشاركة مع محمد هانى فى المباريات قال المهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى أن ناديه لا يُمانع إلغاء الدورى بسبب وباء "كورونا" إذا كان هذا هو قرار الدولة لأن الدولة هى "رب الأسرة" وعلينا جميعا أحترام قراراتها. كشف حلمى طولان، المدير ألفنى لإنبى، تزييف حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث أوضح أن هناك شخص انتحل قام شخصيته وقام بتدشين حساب مزور اليوم.. كشف مصدر مقرب من كريم بامبو، صانع ألعاب الزمالك، عن تلقيه مفأوضات شفهية خلال ألفترة الأخيرة من جانب بعض الوسطاء التابعين لنادى الإسماعيلى. Advertisements أسدلت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى الستار على ملف تمديد تعاقد محمد الشامى، مهاجم ألفريق، بعدما وقع اللاعب على العقد الجديد. حفل إفطار يجمع اللجنة الخماسية ووزير الرياضة بمقر الجبلاية وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، لحفل إفطار بمقر الجبلاية بحضور جميع أعضاء اللجنة الخماسية. الزمالك يصرف مستحقات كاسونجو من فلوس العضويات استقر مسئولو الزمالك على صرف جزء من مستحقات الكونغولى كاسونجو مهاجم ألفريق خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب انتعاش خخزينة النادى من فلوس العضويات المنتظرة خلال أيام. مازالت مفاجآت أندية city club تتوإلى، تنفيذا للوعد الذى قطعته مع الجماهير لتوفير كل ما يحلمون به فى سبيل تحقيق حلم امتلاك عضوية فى أحد الأندية الراقية فى المحافظة التى ينتمى لها كل فرد

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