شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق الأولمبية يشرف علي الإجراءات الطبية المطلوبة لعودة اللاعبين للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص دكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ، الإشراف علي الإجراءات الطبية التي اتخاذتها اللجنة في تصورها لعودة لاعبي المنتخابات المتأهلة للاولمبياد طوكيو الي التدريبات خلال الفترة الحالية .

وتنتظر اللجنة الأولمبية المصرية ، موافقة وزارة الشباب والرياضة علي التصور الذي ارسلته من أجل عودة اللاعبين للتدريبات استعدادا للاولمبياد طوكيو 2021.

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، مذكرة لوزارة الشباب والرياضة تضم مقترحات من أجل استئناف النشاط لإعداد المنتخبات المتأهلة إلي أولمبياد طوكيو 2021 بالإضافة إلي الألعاب الوارد تأهلها خلال شهر مايو الجاري .

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ومن جانبه، أكد هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، أن المقترح التي أرسلته اللجنة للوزارة يشمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالاولمبية ، بالإضافة إلي مراعاة الأعداد في بعض الالعاب التي تتضمن أعداد كبيرة في الأجهزة الفنية .

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة ، إلي أن المقترح وضع هيئة استاد القاهرة الدولي والمركز الاولمبي بالمعادي لتدريب المنتخبات عليه، مؤكداً أن المنتخبات ستسأنف تدريباتها فوراً بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة علي المقترح .

اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام.