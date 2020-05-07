شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. أحمد عادل برفقة السولية يخوضان التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق مصر المقاصة برفقة عمرو السولية لاعب فريق الاهلى، بعض التدريبات البدنية للمحافظة على لياقتهم البدنية وتزامل الثنائى بالقلعة الحمراء قبل انتقال عبد المنعم الى الفريق الفيومى منذ موسمين .

ونشر أحمد عادل عبد المنعم صورة عبر الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام تجمعه باللاعب عمرو السولية معلقا " أخويا " .

دخل أحمد عادل عبد المنعم، دائرة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى بالنادى المصرى البورسعيدى. ويرغب الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، فى تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس مرمى خبرة فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز بالفريق. ويضم المصرى البورسعيدى بين صفوفه كلا من أحمد مسعود حارسا أساسيا وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته بديلين. Advertisements ويمتلك أحمد عادل عبد المنعم خبرات كبيرة منذ أن كان حارسا للأهلى ومشاركته فى عدد كبير من البطولات المحلية والقارية .

من ناحية أخرى أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، انتهاء أزمة ناديه مع الاتحاد الدولى الفيفا بشأن القيد، وقال عمار فى مداخلة هاتفية لبرنامج 3 فى مهمة رمضانية عبر إثير إذاعة أون سبورت، "نجحنا فى إنهاء أزمة اللاعب الإيفوارى شيخ موكورو وقمنا بتسديد متسحقات اللاعب لناديه السودانى وحصلنا على مخالصة مادية فى هذا الشأن".

وأضاف عضو مجلس المصرى البورسعيدى، "عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى أرسل المخالصة للاتحاد الدولى الفيفا تمهيداً لرفع قرار الإيقاف عن النادى للدخول فى إبرام الصفقات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وتابع حسن عمار، "مسألة رفع الإيقاف عن المصرى البورسعيدى أصبحت مسألة وقت ليس أكثر، ونثق فى صدور القرار بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان الاتحاد الدولى قرر فى وقت سابق الحكم على المصرى بعدم إبرام أى صفقات خلال فترتين قيد بسبب أزمة لاعبه الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم حصول الأخير على مستحقاته المالية من انتقاله للمصرى البورسعيدى .