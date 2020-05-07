أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 6/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 6/5/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها دخول محمد عنتر لاعب وسط الزمالك اهتمامات أندية الاتحاد السكندري وإنبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. محمد عنتر يدخل اهتمامات الاتحاد السكندري وإنبي دخل محمد عنتر لاعب وسط الزمالك اهتمامات اندية الاتحاد السكندري وانبي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements استقر مسئولو الزمالك علي صرف جزء من مستحقات الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب انتعاش خخزينة النادي من فلوس العضويات المنتظرة خلال أيام. يفضل مسؤولو الزمالك، الانتظار وعدم صفقة حسم ضم لاعب أجنبى جديد إلى صفوف الفريق، لحين تسويق الحاليين حيث يمتلك الفريق الأبيض، 7 لاعبين في قائمة الأجانب.. كشف مصدر مقرب من كريم بامبو، صانع ألعاب الزمالك، عن تلقيه مفاوضات شفهية خلال الفترة الأخيرة من جانب بعض الوسطاء التابعين لنادى الإسماعيلى.

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