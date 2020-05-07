شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدحت أنور لاعب الترسانة في الجيل الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي مساء اليوم مدحت أنور لاعب نادي الترسانة ومنتخب مصر الأسبق ومدرب قطاع الناشئين بقلعة الشواكيش حاليا. Advertisements يعد مدحت أنور من أبرز لاعبي الجيل الذهبى للشواكيش الذي حصل على كأس مصر موسم 1986 مع محمد رمضان ومحمد كمال ومحمد فؤاد وجمال الشابوري وسيد يوسف.. وتولى اللاعب الراحل العديد من المناصب في الأجهزة الفنية للفريق الأول للترسانة أخرها مساعدا لعلاء ميهوب في بداية الموسم. وسيطرت حالة من الحزن على لاعبو الترسانة السابقين والجماهير نظرا للعلاقة الطيبة للاعب الراحل بالجميع.

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