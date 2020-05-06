شكرا لقرائتكم خبر عن الجوائز 10 ملايين دولار.. انطلاق دوري محمد بن سلمان لـ«البلاي ستيشن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية إطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني «فيفا 20»، الذي ينطلق السبت المقبل ويستمر 6 أيام، وذلك بمشاركة لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «من 16 فريقًا» ومحترفي الرياضات الإلكترونية.

وتأتي إقامة هذه البطولة ضمن منافسات بطولة «لاعبون بلا حدود»، التي رصدت لها جوائز خيرية بقيمة 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويلعب الدوري بنظام «الذهاب والإياب»، حيث سيتم توزيع الأندية الـ16 على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إذ ستكون لقاءات نجوم الأندية وجهًا لوجه، فيما يتنافس نجوم الرياضات الإلكترونية «محترفو لعبة فيفا 20» مع بعضهم بعضًا.

ويخضع دور الربع والنصف النهائي بجانب المباراة النهائية لنظام الفائز بمباراتين من أصل ثلاث، وفي حال التعادل بعدد الفوز بالمباريات أو التعادل في المواجهتين يذهب الفريقان للمباراة الفاصلة لتحديد الفريق الفائز.

كما ستشهد مباريات هذا الدوري مشاركة أشهر المعلقين والمحللين على مستوى الخليج العربي بالتعليق على أفضل لقطات منافسات الدوري الإلكتروني، بجانب إقامة إستديو تحليلي قبل وبعد كل مباراة مباشرة، عبر قنوات «لاعبون بلا حدود» على تويتر ويوتيوب.

من جهته، أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن دوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني يجسد قوة الرياضة الإلكترونية التي من خلالها تستطيع جماهير الأندية السعودية التفاعل مع فرقها بعد أن أوقف فيروس كورونا المنافسات الرياضية في كل أنحاء العالم، حيث ستعيد هذه البطولة للجماهير جزءًا من الحماس الذي افتقدوه منذ منتصف مارس الماضي مع توقف الأنشطة الرياضية في كل دول العالم.

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يذكر أن التسجيل لا يزال متاحًا للجميع في البطولات المجتمعية التي ستضم منافسات «الماراثون» و«لعبة الأسبوع» و«اللعب المستمر»، وعلى الراغبين في التسجيل ببطولة «لاعبون بلا حدود» التوجه للموقع الإلكتروني: www.gamerswithoutborders.com، كما يمكنكم متابعة آخر المستجدات والأخبار الخاصة بالبطولة عبر الموقع وعبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي في «تويتر» و«إنستجرام»، وكذلك «يوتيوب»، و«فيسبوك» و«سناب شات» عبر معرف @GWBPS.