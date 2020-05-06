شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يلتزم بالتباعد الاجتماعي في أول لقاء مع لاعبي الريال بعد غياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بلاعبي الملكي، الأربعاء، حيث أجروا فحوصات «كورونا» تمهيدًا لاستئناف التدريبات.

واتخذ ريال مدريد الخطوة الأولى للعود إلى النشاط بعد الانقطاع الذي بدأ في 12 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، إذ توجه اللاعبون إلى سيوداد ريال مدريد، لإجراء الاختبارات الطبية قبل العودة إلى التدريبات.

ورحب المدرب زين الدين زيدان، الذي ظهر عبر الصور التي نشرها الموقع الرسمي للنادي، ملتزما بالتباعد الاجتماعي، واتخذ مسافة آمنة مع لاعبي الفريق الأول، وتجاذب أطراف الحديث معهم لعدة دقائق.

وقال النادي إنه بذلك يلتزم ببروتوكولات الصحة التي وضعتها الحكومة الإسبانية، للعودة إلى المنافسة مع جميع الضمانات الصحية.

ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد

ريال مدريد