شكرا لقرائتكم الحضرى يحيى ذكرى رحيل صالح سليم: المعنى الحقيقي للقيم والمبادئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عصام الحضرى الحارس الأسطورى للمنتخب الوطنى على إحياء ذكرى رحيل صالح سليم رئيس النادى الأهلى الأسبق.

وكتب الحضرى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" ذكرى وفاة المايسترو صالح سليم رحمة الله عليه أيدٍ مطوية اعظم رئيس نادي على مر العصور والمعنى الحقيقي للقيم و المبادئ".

تحل اليوم ذكرى وفاة صالح سليم أسطورة النادي الأهلي، ومازال المايسترو كما كان يلقب فى الملاعب حيا في قلوب وجدران النادي الأهلي بقيمه ومبادئه التي توارثتها أجيال بعد أجيال

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ولد صالح سليم يوم 30 سبتمبر عام 1930 فى حى الدقى بالجيزة، والتحق بصفوف ناشئى النادى الأهلى عام 1944، وفى نفس العام انتقل إلى صفوف الفريق الأول وظل يلعب به حتى عام 1963، واحترف فى نادى جراتس النمساوى ثم عاد مرة أخرى للعب بالنادى الأهلى، وأكمل به مشواره الكروى حتى عام 1967 الذى أعلن به سليم اعتزاله.



