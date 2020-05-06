شكرا لقرائتكم إنفو جراف.. كهربا vs بن شرقى.. من ينتصر فى صراع الأرقام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم موقع "سوبركورة" مقارنة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى والمغربي أشرف بن شرقى لاعب الزمالك خلال الموسم الحالي المتوقف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألاف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم. كهربا كلف الأهلى 400 ألف دولار 9 ملايين راتب في الموسم الواحد لمركز جناح أيسر لعب 15 مباراة سجل 4 أهداف صنع 3 أهداف معدل دقائق اللعب 368 Advertisements بن شرقى كلف الزمالك 700 ألف دولار 16 مليون جنيه راتب في الموسم الواحد المركز جناح أيسر لعب 21 سجل 9 أهداف صنع 5 أهداف معدل دقائق اللعب 1614

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