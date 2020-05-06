اخبار الرياضه

إنفو جراف.. كهربا vs بن شرقى.. من ينتصر فى صراع الأرقام؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم إنفو جراف.. كهربا vs بن شرقى.. من ينتصر فى صراع الأرقام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم موقع "سوبركورة" مقارنة بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى والمغربي أشرف بن شرقى لاعب الزمالك خلال الموسم الحالي المتوقف للحد من انتشار الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألاف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

 

 

80b408cc-faa2-4d91-beef-b02a62f470ae

كهربا

كلف الأهلى 400 ألف دولار

9 ملايين راتب في الموسم الواحد

لمركز جناح أيسر

لعب 15 مباراة

سجل 4 أهداف

صنع  3 أهداف

معدل دقائق اللعب 368

Advertisements

b9f8e344c0.jpg

بن شرقى

كلف الزمالك 700 ألف دولار

16 مليون جنيه راتب في الموسم الواحد

المركز جناح أيسر

لعب 21

سجل 9 أهداف

صنع 5 أهداف

معدل دقائق اللعب 1614

4b98e3c39b.jpg

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفو جراف.. كهربا vs بن شرقى.. من ينتصر فى صراع الأرقام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا