شكرا لقرائتكم كاف ينفي تغيير ملعب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الاتحاد الافريقى لكرة القدم، التقارير الصحفية التى تحدثت عن تغيير ملعب مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، المقرر إقامته على ملعب دوالا فى الكاميرون.

نقل موقع "أحداث أنفو" المغربى، تصريحات لعبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقى، قال فيها:" حتى هذه اللحظة ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون، بينما سيقام نهائي كأس الكونفدرالية، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط".

وعن مواعيد إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، رد باه قائلا:"سيتم إجراء هذا الدور خلال الصيف الحالى".

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وكانت تقارير صحفية مغربية، قالت فى وقت سابق، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يدرس نقل نهائي النسخة الجارية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من ملعب "جابوما" بمدينة دوالا الكاميرونية حيث لم يعد مسئولو الكاف متحمسين لإقامة النهائي بالكاميرون وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وسرعة انتشاره بهذا البلد الإفريقي.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية أن ملعب أماهور برواندا هو البديل القوي وقد كان مرشحا منذ البداية لاحتضان نهائي دوري الأبطال حيث عادت أسهمه لترتفع من جديد بعد التطورات الوبائية الأخيرة بالقارة الأفريقية.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي كان مقررًا اليوم وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى.