شكرا لقرائتكم كهربا ينشر صورة له برفقة مؤمن زكريا على متن الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى صورة له برفقة زميله مؤمن زكريا خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام أثناء تواجهم الى أحد الرحلات الجوية .



كهربا

من ناحية اخري يستغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، فترة العزل الصحي المنزلي التي يقضيها حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي، في رفع لياقته البدنية والتدريب داخل المنزل لحين الانتهاء من تلك الأزمة الصحية واستئناف النشاط الكروي.

من ناحية أخرى، يُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.

من ناحية أخرى، يُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.