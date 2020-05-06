قناة أبو ظبي: جمهور الأهلي المصري ظاهرة تأثيرها يتجاوز حدود العالمية

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جدة - عمرو شويل أشادت قناة أبو ظبي الإماراتية بجمهور الأهلى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر مؤكدة أن مشجعى المارد الأحمر ظاهرة تأثيرها يتجاوز حدود العالمية. أضافت القناة:" الجمهور حسم استفتاء ماركا لأجمل شعارات الأندية متفوقاً على أكبر الأندية العالمية وتفوق على غريمه الزمالك في استفتاء أبوظبي الرياضية ويواصل إثبات أفضلية تأثيره في المواجهات الجماهيرية". زين شعار النادي الأهلى صحيفة "ماركا" الاسبانية، بعد فوز الشعار في استفتاء الأجمل الأندية حول العالم، والتى أطلقته الصحيفة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأندية من معظم قارات العالم. Advertisements وذكرت الصحيفة الاسبانية أن الاستفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وكانت المنافسة شرسة للغاية بين العشر مراكز الأولى، على مدار الايام الماضية، قبل أن تنجح جماهير الأهلي في مساندة فريقها للظفر باللقب.

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