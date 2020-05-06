شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء الهولندي: عودة المنافسات الرياضية في سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يوم الأربعاء إن المنافسات الرياضية يمكنها استئناف نشاطها في البلاد في الأول من سبتمبر المقبل لكن الغولف الترفيهي والتنس يمكنهما العودة يوم الاثنين المقبل في خطوة لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب جائحة كوفيد-19.

وحظرت هولندا كافة الأحداث الرياضية حتى 31 أغسطس المقبل وإعلان اليوم فتح الباب أمام العديد من الألعاب لبدء التخطيط لاستئناف نشاطها خلال ما يزيد بقليل عن ثلاثة شهور.

ويتضمن هذا الإعلان الدوري الهولندي لكرة القدم الذي يمكنه الآن التطلع للموسم المقبل عقب إلغاء موسم 2019-2020 بالفعل في 24 أبريل الماضي. وقال روته إن الشعب الهولندي يمكنه استئناف ممارسة الغولف والتنس بدءا من الاثنين المقبل لكن الأندية ستبقى مغلقة.

وردت اللجنة الأولمبية الهولندية على إعلان روته قائلة "تشير هذه الخطوات إلى عودة المجتمع بدون هيمنة الفيروس عليه وتعطي هولندا والرياضة الأمل".