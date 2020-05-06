شكرا لقرائتكم إصابة لاعب تورينو بكورونا خلال فحصه قبل العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جاء اختبار أحد لاعبي تورينو المنافس في دوري الدرجة الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إيجابيا لفيروس كورونا في أول جولة من الاختبارات ضمن خطة النادي للعودة للتدريبات.

وبدأت أندية الدوري الإيطالي في العودة للتدريبات هذا الأسبوع بعد توقف دام ثمانية أسابيع، الفترة الأطول في أوروبا، ومع ذلك لا يوجد قرار حتى الآن بشأن موعد استئناف المباريات أو ما إذا كان الموسم يمكن استئنافه مرة اخرى.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت اليوم "خلال الفحوصات الطبية الأولى التي أجريت على لاعبي تورينو جاءت عينة إيجابية واحدة لكوفيد-19. تم وضع اللاعب ،الذي لا يعاني من أي أعراض حاليا، على الفور في الحجر الصحي وسيتم مراقبة حالته باستمرار". ولم يذكر النادي أي تفاصيل اخرى أو اسم اللاعب.

ورغم أن رابطة الدوري أعلنت أن 20 ناديا مشاركا في البطولة تريد استئناف الموسم لكن يبدو أن تورينو بين الأندية الأقل حماسا للعودة للمباريات. وقال أوربانو كايرو رئيس النادي الأسبوع الماضي إن إيطاليا ينبغي بالفعل أن تفكر في الموسم المقبل.