شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكري معروض على الأهلي لتدعيم دفاعه في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع بيراميدز، في ظل وجود مرونة من ناديه في ملف بيعه نهاية الموسم الجاري بسبب ارتفاع قيمة عقده الشخصي.

ويرغب الأهلي في تدعيم دفاعه بمساك سوبر بناءاً على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تجد صعوبة في ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وأسامة جلال مساك انبي لمغالاة أنديتهما في شروطهما المادية.

ودخل مسئولو الأهلى فى مفاوضات مع عبد الله بكرى فى وقت سابق، وبالتحديد منذ أن كان فى صفوف سموحة وقبل انتقاله لبيراميدز، إلا أن المفاوضات فشلت فى وقتها بسبب مغالاة إدارة الفريق السكندرى المالية فى ملف بيعه.

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وتحدث عبد الله بكرى مع إدارة بيراميدز حول إمكانية رحيله إلى الأهلى مؤكدا لهم أن القلعة الحمراء هى الخيار الأول له، إلا أن إدارة الأهلى وبالتحديد لجنة التخطيط لم تحسم موقفها من مسألة ضم اللاعب حالياً، كما لم يفصح رينيه فايلر عن قراره الأخير في هذا الملف.