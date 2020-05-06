شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين ندموا على العودة من الاحتراف بعد تعثر تجربتهم المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاحتراف حلم يراود غالبية نجوم الكرة ، ويبذلون قصاري جهدهم من أجل تحقيق الحلم، ولكن الغريب أن منهم من يضحي بالاحتراف من أجل العودة للمسابقة المحلية، على أمل استكمال صناعة الأمجاد في الدوري المصري، يتجاهل المصير الذي قد يصل إليه حال استمر في الملاعب الأوروبية، حتى ولو واجهته بع الصعوبات في بداية مشواره.

عدد كبير من نجوم الكرة ندموا على الإقدام على خطوة قطع تج بتهم الاحترافية والعودة للدوري المصري، لاسيما أن الأمور لم تسر معهم كما كان مخطط لها، في سيل أنهم فرطوا في حلم الاحتراف من أجل هذا الهدف ولكن ليس دائما ما تسير الرياح بما تشتهي السفن، وهناك أكر من نموذج من اللاعبين المصريين ندموا على قطع تجربتهم الاحترافية.

وأكد محمد إبراهيم لاعب نادي مصر للمقاصة أنه يتدرب بشكل جيد في الفترة الحالية تحسباً لعودة النشاط الرياضي في أي وقت، مشدداً أنه يؤدي التدريبات بعصبية شديدة الأمر الذي جعل البعض يأخذ فكرة خاطئة عنه.

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وقال محمد إبراهيم في تصريحات إذاعية :"غضبان من الطريقة التي رحلت بها عن نادي الزمالك.. في حالة حصولي على عرض أخر للانضمام لنادي الزمالك، سوف أفكر بالأمر بشكل كبير في ظل تواجد الإدارة الحالية".

وأضاف محمد إبراهيم أن عودته من الاحتراف في الدوري البرتغالي كانت بسبب مشاكل في بنود العقد، متمنياً تكرار التجربة ، معلقاً :"لو عاد بس الزمن لن أفكر في العودة لمصر كما فعلت في السابق"

وكان محمد إبراهيم قد أكد أن أفضل فترات حياته كانت في عام 2011 خاصة كأس العالم للشباب، معلقاً :"لا أنسى مباراة النمسا، التي سجلت فيها هاتريك، وهى دى أفضل فترات حياتى الكروية، وقدمنا مستوى كبيرا في المونديال".

وأضاف نجم المقاصة: "مدرب البرازيل بعد مباراة منتخب مصر والبرازيل قال إنى أنا ومحمد صلاح هيكون لينا مستقبل كبير وعندنا موهبة كبيرة، ولكن الظروف مش بتساعد أنى أظهر كل اللى عندى من موهبتى، وكنا المفروض نصل النهائي بهذا الجيل، وخروجنا أمام الأرجنتين من ضربتين جزاء من الهجمات المرتدة وطول المباراة إحنا بنهاجم".