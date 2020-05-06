شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يدخل اهتمامات الاتحاد السكندري وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد عنتر لاعب وسط الزمالك اهتمامات أندية الاتحاد السكندري وإنبي للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب عودة النشاط المتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي وادي دجلة قد أبدي رغبته في التعاقد مع عنتر إلا ان الزمالك تمسك باللاعب رافضا إعارته لأي نادي قبل توقف النشاط بسبب مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والتي وصل الفريق إلي الدور قبل النهائي فيها.

من ناحية أخري استقر مسئولو الزمالك علي صرف جزء من مستحقات الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب انتعاش خخزينة النادي من فلوس العضويات المنتظرة خلال أيام.

وكان المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادى الزمالك، قد أكد منذ أيام أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بقرابة الـ 120 مليون جنيه مطلع يونيو المقبل ، وأضاف رئيس الزمالك، أن قيمة تجديد الاشتراكات السنوية تتجاوز الـ 120 مليون جنيه وسيتم تحصيلها الشهر المقبل، بخلاف أن القلعة البيضاء تعيش حالة من الاستقرار المالى والإدارى وليس هناك أى أزمات، وكل اللاعبين والمدربين صرفوا مستحقاتهم دون أى مشاكل.

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وحرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك على صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاء صرف الرواتب للعاملين بالفريق الأول بعد صرف إدارة الزمالك راتب شهر للعمال وأفراد الأمن بنادى الزمالك، حتى لا يتأثر العاملون بالقلعة البيضاء بفترة توقف النشاط الرياضى حالياً، حيث أغلق نادى الزمالك مقره تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك انه سيتم صرف مستحقات الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، ليكون بذلك كل اللاعبين الأجانب في الفريق قد حصلوا علي مستحقاتهم كاملة حتي موعد قسط ابريل الجاري.

وأضاف المصدر أن الزمالك صرف راتب 3 اشهر للمغربيان أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي ، ويتبقي من الأجانب كاسونجو وسيتم صرف راتب الشهور الثلاثة له خلال الفترة المقبلة.