شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط لصرف منحة مدربي الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي ستة ضوابط لصرف منحة مدربي اللعبة خلال الفترة المقبلة.

قام اتحاد الكاراتيه بإبلاغ رؤساء الأفرع التابعة للاتحاد بالضوابط التي سيتم من خلالها صرف منحة الكاراتيه وهي كشف أسماء متضمن رقم القيد وصورة من كارنيه موسم 2019-2020.

هذا بالإضافة إلى برنت تأمينات حديث أو صورة بطاقة المدرب (رقم قومي مدون عليها وظيفة المدرب)، وكذلك إقرار من المدرب بأنه لا يعمل في أي جهة أخرى وليس لديهتأمين وفي حالة ظهور عكس ذلك سيتم رد كافة المبالغ. كما تضمنت الضوابط اقرار من الفرع بأن بيانات المدربين صحيحة وكذلك خطابا من الهيئة التابع لها المدرب.

يذكر أن الاتحاد المصري للكاراتيه أعلن عن حصوله على موافقة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بشأن صرف اعانه عاجله للمدربين الاكثر تضررا في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا. أكد الدهراوي أنه تم التواصل مع المسؤلين بوزارة الشباب والرياضه لطلب الموافقه على قيام الاتحاد بصرف اعانه عاجله للمدربين الاكثر تضررا لمواجهة تلك الازمه.

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أضاف أنه تم التواصل رغم ان قانون الرياضه رقم 71 لسنة 2017 واللائحه الماليه للاتحاد قد خلت من اى نص يخول لمجلس الاداره منح اعانات للمدربين سواءا فى الظروف العاديه او الظروف الاستثنائيه.

أوضح الدهراوي أنه رغم ذلك تقرر صرف اعانة عاجلة بمبلغ 500 جنيه (لا ترد) لكل مدرب وفقا لشروط معينة بعدما تم الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة عليها.

أشار رئيس الاتحاد إلى أن الشروط تتمثل في أن يكون المدرب مقيدا بالاتحاد لموسم 2019-2020 ومسددا للاشتراك وألا يكون مؤمنا عليه بصندوق التأمين الاجتماعي، وأن يكون مشتركا في نشاط الاتحاد (الاختبارات) عن موسم 2019-2020.

أكد أنه تم تكليف افرع الاتحاد (القاهره - الاسكندريه - الجيزه - القليوبيه - الغربيه - المنوفيه - الشرقيه - الدقهليه ) بصرف تلك الاعانات من موارد الفرع وطبقا لنفس الشروط السابقه .

أشار إلى أن الاتحاد المصرى للكاراتيه سيقوم بصرف الاعانات عن باقى الافرع بناء على الكشوفات المقدمه من كل فرع بالإضافة إلى تكليف افرع الاتحاد بسرعة انهاء اجراءات الصرف خلال اسبوع كحد اقصى مع موافاة الاتحاد بكشف الاسماء معتمدة من مجلس ادارة الفرع.