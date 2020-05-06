شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة .. روح اللاعبين تهدى الأهلى دورى أبطال أفريقيا 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012 من أهم واصعب البطولات الأفريقية التى حصل عليها المارد الأحمر نظرا لأنها تحققت خارج الديار المصرية وبعد تحقيق نتيجة سلبية فى الذهاب بالقاهرة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

دور المجموعات

شارك الأهلى فى المجموعة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا فى مجموعة تضم الزمالك ومازيمبى الكونغولى وتشيلسى الغانى ونجح فى احتلال قمة القمة برصيد 11 نقطة ليتأهل للدور نصف النهائى .

الدور نصف النهائى

واجه الأهلى فريق سانشاين ستارز النيجيرى فى الدور قبل النهائى للبطولة الأفريقية واستطاع تحقيق التعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لمثليهما بالعاصمة النيجيرية لاجوس ، قبل أن يعود ويفوز عليه بهدف مقابل للاشئ بالقاهرة ليصعد لنهائى البطولة .

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نهائى البطولة

وقع الأهلى امام منافسه التقليدى فى كافة البطولات الأفريقية نادى الترجى التونسى فى نهائى البطولة ونجح الأخير فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى مباراة الذهاب أحرز الهدف للمارد الاحمر السيد حمدى وظن البعض أن البطولة ستذهب إلى تونس فى تلك المرة .

إلا أن لاعبو الأهلى كانوا على الموعد فى لقاء الذهاب ولقنوا لاعبو الترجى درسا فى فنون كرة القدم وحققوا الفوز بثنائية مقابل هدف ، تقدم جدو بالهدف الاول من عرضية متقنة للسيد حمدى ، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى من مجهود فردى ، وكان بمقدورهم زيادة غلة الأهداف ليحققوا البطولة فى ستاد رادس وسط الجماهير التونسية التى احتشدت وقتها للإحتفال بالبطولة ، إلا أن آمالهم ذهبت أدراج الرياح بعدما حصل المارد الاهلى على اللقب الغالى .