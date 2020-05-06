شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. كهربا يسترجع ذكريات السفر برفقة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الأهلى صورة له برفقة زميله مؤمن زكريا خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام أثناء إحدى الرحلات الجوية .

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من ناحية اخري يستغل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، فترة العزل الصحي المنزلي التي يقضيها حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي، في رفع لياقته البدنية والتدريب داخل المنزل لحين الانتهاء من تلك الأزمة الصحية واستئناف النشاط الكروي.

فيما يُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.