حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 6/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، لحفل إفطار بمقر الجبلاية بحضور جميع أعضاء اللجنة الخماسية. وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، لحفل إفطار بمقر الجبلاية بحضور جميع أعضاء اللجنة الخماسية. الزمالك يصرف مستحقات كاسونجو من فلوس العضويات استقر مسئولو الزمالك علي صرف جزء من مستحقات الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق خلال الأيام المقبلة، وتحديدا عقب انتعاش خخزينة النادي من فلوس العضويات المنتظرة خلال أيام. مازالت مفاجآت أندية city club تتوالى، تنفيذا للوعد الذى قطعته مع الجماهير لتوفير كل ما يحلمون به فى سبيل تحقيق حلم امتلاك عضوية فى أحد الأندية الراقية فى المحافظة التى ينتمى لها كل فرد كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق أنه تواصل مع أحمد فتحي بعد اتخاذه قراراً بالرحيل عن الأهلي ليؤكد له الجوكر أنه يتناوب على المشاركة مع محمد هاني في المباريات Advertisements قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ناديه لا يُمانع إلغاء الدوري بسبب وباء "كورونا" إذا كان هذا هو قرار الدولة لأن الدولة هي "رب الأسرة" وعلينا جميعا أحترام قراراتها. كشف حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، تزييف حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث أوضح أن هناك شخص انتحل قام شخصيته وقام بتدشين حساب مزور اليوم.. كشف مصدر مقرب من كريم بامبو، صانع ألعاب الزمالك، عن تلقيه مفاوضات شفهية خلال الفترة الأخيرة من جانب بعض الوسطاء التابعين لنادى الإسماعيلى. أسدلت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى الستار على ملف تمديد تعاقد محمد الشامى، مهاجم الفريق، بعدما وقع اللاعب على العقد الجديد.

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