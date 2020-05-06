شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار لاعبي الدوري المصري وفقا لتقدير نجوم سابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت القيم المالية في عقود اللاعبين في الدوري المصري بشكل مبالغ فيه خلال الموسمين الأخيرين، خاصة بعد ظهور نادي بيراميدز، والذي لعب دور كبيرا في رفع قيمة عقود اللاعبين وقيمة الصفقات أيضا، بفضل الميزانيات المفتوحة التي ينفقها النادي على نشاط الكرة داخل الفريق السماوي، وأصبحنا نشاهد أرقام فلكية تدفع للاعبين.

وصلت قيمة اللاعبين أن يتقاضى لاعب واحد 20 مليون جنيه أو أكثر في الموسم الواحد، في الوقت الذي لم يتقاضى فيه أبرز المواهب التي مرت على كرة القدم المصرية هذه الأرقام أو حتى نسبة ضئيلة منها، رغم فارق افمكانيات الفنية والموهبة بين أساطير الأجيال السابق والجيل الحالي، وهو ما دفع عدد كبير من نجوم الكرة السابقين لتقييم أسعار اللاعبين وفقا لتقديراتهم الشخصية.

وأعلن طارق العشري المدير الفني الحالي للنادي المصري، عن تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة.

وقال العشري في تصريحات خاصة، هذه خطوة تأخرت كثيراً، بالتأكيد هذه الخطوة ستفيد الأندية لأنها ستقلل الفوارق الكبيرة في التعاقد مع اللاعبين.

أضاف مدرب المصري، هذا القانون لن يمثل عبئاً على أغلب الأندية التي مازالت تدفع للاعبين عقود أقل من المليون جنية ومع ذلك هي أندية ناجحة، ولكنه سيكون ضابطاً للأندية الكبيرة بعد الأسعار التي شهدتها الفترة الماضية.

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واختتم العشري: أقصى عقد يمكن وضعه للاعب في الدوري المصري لا يجب أن يتخطى حاجز الـ 4 ملايين جنية، وفقاً لمستوى اللاعب والمسابقة التي يلعب فيها.

في سياق متصل، ينتظر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تقريرا من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى، بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان.

ويهدف العشرى من وراء ذلك مراقبة جميع اللاعبين ومعرفة مدى اهتمامهم بالتدريبات فى المنزل بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء الذى أوصى بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر أسوة بباقى الدول بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ ديسمبر من العام الماضى.

ويحرص طارق العشرى دائما إلى تعويد اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد حتى موعد عودة التدريبات بشكل جماعى، على أن يكون كل لاعب لديه 20 % من فورمة المباريات على أن يقوم هو بإيصالهم للنسبة المقررة لخوض المباريات بعد العودة للمران .