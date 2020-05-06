نجم لوكوموتيف الروسي علي رادار برشلونة

دخل اليكس ميرانتشوك لاعب وسط فريق لوكوموتيف موسكو الروسي دائرة إهتمامات نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ايريك ابيدال المدير الرياضي لبرشلونة سافر الي روسا بالفعل للتفاوض مع اللاعب. اللاعب. وجذب ميرانتشوك أنظار برشلونة خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز بخط الوسط بالإضافة الي أن سعره لن يتجاوز 15 مليون يورو.

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