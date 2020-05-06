مرتجي: إذا تم إلغاء الدوري يجب تتويج الأهلي باللقب مثل فرنسا

علق خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على موقف الأحمر، من عودة منافسات الدوري مجدداً بعد فترة التوقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد مرتجي خلال تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء، أن الأهلي يدعم استكمال المسابقة أما في حالة الإلغاء فالأولي تتويج النادي الأهلي باللقب بصفته المتصدر قبل فترة التوقف وبفارق نقاط عن أقرب منافسيه.

وطالب مرتجي بتطبيق التجربة الفرنسية على

وأكد مرتجي خلال تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء، أن الأهلي يدعم استكمال المسابقة أما في حالة الإلغاء فالأولي تتويج النادي الأهلي باللقب بصفته المتصدر قبل فترة التوقف وبفارق نقاط عن أقرب منافسيه.وطالب مرتجي بتطبيق التجربة الفرنسية على الدوري المصري حال الإلغاء، عندما تم تتويج باريس سان جيرمان باللقب.

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