خالد مرتجي: مانويل جوزيه رفض عرضاً من الأهلي قبل التعاقد مع فايلر

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن النادي تقدم بعرض رسمي للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق، قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر. للفريق، قبل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر. وقال مرتجي في تصرحات عبر إذاعة الشباب والرياضة :" الأهلي تقدم بعرض لمانويل جوزيه قبل التعاقد مع ريني فايلر لكنه رفض". الشباب والرياضة :" الأهلي تقدم بعرض لمانويل جوزيه قبل التعاقد مع ريني فايلر لكنه رفض". وأضاف: " جوزيه سبق وأعلن اعتزال التدريب لرغبته في البقاء بجوار أسرته".

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