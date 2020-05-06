إصابة لاعب فريق الإمارات بفيروس كورونا

أكدت تقارير إماراتية أن محمد جمال لاعب فريق الإمارات، المعار من نادي حتا قد تعرضللاصابة بفيروس كورونا.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن اللاعب خضعلفحوصات وجاءت نتيجتها ايجابية ليتأكد إصابته بالفيروس.
ويخضع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً للعلاج في أحد المستشفيات الإماراتيه في الوقت الحالي.
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