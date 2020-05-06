إصابة لاعب فريق الإمارات بفيروس كورونا

أكدت تقارير إماراتية أن محمد جمال لاعب فريق الإمارات، المعار من نادي حتا قد تعرض للاصابة بفيروس للاصابة بفيروس كورونا وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن اللاعب خضع لفحوصات وجاءت نتيجتها ايجابية ليتأكد إصابته بالفيروس. لفحوصات وجاءت نتيجتها ايجابية ليتأكد إصابته بالفيروس. ويخضع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً للعلاج في أحد المستشفيات الإماراتيه في الوقت الحالي.



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