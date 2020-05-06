خالد مرتجي يُثني على أسلوب الخطيب في إدارة الأهلي

أثنى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على طريقة إدارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء للنادي الفترة الأخيرة.

وأكد مرتجي خلال تصريحات إذاعية مساءاليوم الأربعاء، أن مجلس الخطيب أمد فريق الكرة بصقفقات ثقيلة للسير بخطى ثابتة في البطولات التي

يشترك فيها فريق الكرة.

وأضاف، في المجلس الحالي تم إحداث طفرة داخل فروع النادي، وتقديم خدمات متكاملة للأعضاء.

وأشار، إلى أن المجلس أنجز حوالي 80 % من برنامجه الانتخابي.