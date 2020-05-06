أثنى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على طريقة إدارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء للنادي الفترة الأخيرة.
وأكد مرتجي خلال تصريحات إذاعية مساءاليوم الأربعاء، أن مجلس الخطيب أمد فريق الكرة بصقفقات ثقيلة للسير بخطى ثابتة في البطولات التي
وأضاف، في المجلس الحالي تم إحداث طفرة داخل فروع النادي، وتقديم خدمات متكاملة للأعضاء.
وأشار، إلى أن المجلس أنجز حوالي 80 % من برنامجه الانتخابي.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد مرتجي يُثني على أسلوب الخطيب في إدارة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.