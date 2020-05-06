خالد مرتجي يكشف سبب تلقيبه بـ وزير خارجية الأهلي

تحدث خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سبب اللقب الذي تم إطلاقه عليه بـ "وزير خارجية الأهلي".
وقال مرتجي خلال تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء، أن ذلك اللقب جاء لتمتعه بعلاقة خارجية قوية وإسناد إدارة الأهلي عدد من الملفات
وأعرب مرتجي، عن افتخاره بتواجده في مجلس إدارة الأهلي الحالي تحت قيادة محمود الخطيب.
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