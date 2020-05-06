شاهد.. أول تعليق من ديبالا بعد شفاءه من فيروس كورونا

علق الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي على شفاءه اليوم الأربعاء من فيروس كورونا المستجد . ونشر ديبال عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلًا :" كان هناك الكثير من الحديث في الأسابيع القليلة الماضية ... ولكن يمكنني أن أؤكد في النهاية أنني شفيت ". ... ولكن يمكنني أن أؤكد في النهاية أنني شفيت ". وأضاف ديبالا قائلًا :" شكرا مرة أخرى للجميع لدعمكم وتشجيعا كبيرا لجميع الذين لا يزالون يعانون منه ". Advertisements وكان نادي يوفنتوس الإيطالي أعلن عن شفاء مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من فيروس كورونا. شفاء مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من فيروس كورونا. واصدر النادي الايطالي بياناً رسمياً اليوم الأربعاء أكد فيه شفاء النجم الأرجنتيني، مشيراً الي أنه خضع لإختبارات جديدة وجاءت نتيجتها سلبية. واوضح النادي في بيانه أن ديبالا لم يعد في حاجة للإستمرار في الحجر المنزلي، ومن المتوقع أن ينضم الي التدريبات الفردية مع زملاءه بداية من غد الخميس.

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