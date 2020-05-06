اخبار الرياضه

خالد مرتجي يوضح موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، موقفه من انتخابات النادي المقبلة.
وقال مرتجي في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء، أنه يفتخر بالتواجد دائماً في صفوف النادي الأهلي

وخاصة في الدورة الحالية تحت رئاسة محمود الخطيب.
وأضاف، لا أنشغل بهذا الأمر حالياً لأنه ليس التوقيت المناسب، ولم أتخذ قراري النهائي بشأن الترشح مجدداً على منصب عضوية النادي مجدداً أم لا، ولا أسعى للمناصب داخل النادي.
وواصل، ربما في الأيام المقبلة تتغير وجهات النظر ومن الوارد في الدورة المقبلة أن نجد تطورات جديدة، لكن الأهم مصلحة النادي.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد مرتجي يوضح موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا