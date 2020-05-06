خالد مرتجي يوضح موقفه من انتخابات الأهلي المقبلة

أوضح خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، موقفه من انتخابات النادي المقبلة.
وقال مرتجي في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء، أنه يفتخر بالتواجد دائماً في صفوف النادي الأهلي
وأضاف، لا أنشغل بهذا الأمر حالياً لأنه ليس التوقيت المناسب، ولم أتخذ قراري النهائي بشأن الترشح مجدداً على منصب عضوية النادي مجدداً أم لا، ولا أسعى للمناصب داخل النادي.
وواصل، ربما في الأيام المقبلة تتغير وجهات النظر ومن الوارد في الدورة المقبلة أن نجد تطورات جديدة، لكن الأهم مصلحة النادي.
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