نادي تورينو الإيطالي يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

أعلن نادي تورينو الإيطالي اليوم الأربعاء، عن إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد-١٩".
قال نادي تورينو في بيانه عبر موقعه الرسمي، أن أحد لاعبيه اصيب بفيروس كورونا، وتموضعه في الحجر الصحي، دون الكشف عن أسمه.
و أشار النادي الإيطالي في بيانه، انه بعد فحص أحد اللاعبين بالفريق أظهرت الفحوصات، إيجابية عينته، لفيروس كورونا، وأنه تم عزل اللاعب، على الرغم من عدم ظهور أعراض عليه، وسيتم مراقبته في الأيام المقبلة.
ويقترب الدوري الإيطالي من العودة، و تستعد الأندية الإيطالية للعودة للتدريبات بعد إجراء لاعبيهم فحوصات طبية، تمهيدا لاستئناف الكالتشيو.
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