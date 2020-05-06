بايرن ميونخ يستغل الأزمات لضم ساني ودي بروين من مانشستر سيتي بنصف سعرهما

دخل نادي بايرن ميونخ في مفاوضات وصفتها صحيفة “بيلد” بالـ”سرية” خلال الساعات الأخيرة، مع صانع الألعاب البلجيكي “كيفين دي بروينه” لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.
ويتطلع بايرن ميونيخ منذ فترة لضم “ليروي ساني” من الفريق ذاته، ويسعى حاليًا لخفض سعرهما إلى حوالي النصف، وفقاً لما ذكرته أشهر صحف ألمانيا.
وأكدت المجلة أن بايرن ميونيخ خصص مبلغاً يقارب 40 مليون يورو كأساس للتفاوض مع مانشستر سيتي من أجل ساني، بينما تقدر صفقة دي بروين بـ120 مليون يورو.
وحتى إذا وصل مبلغ ساني في النهاية إلى أكثر من 50 مليون يورو، سيظل بالتأكيد أقل بكثير من مبلغ الـ100 مليون يورو الذي كان على طاولة المفاوضات نهاية الموسم السابق.
يشار إلى أن ليروي ساني (24 عاماً) مرتبط بعقد مع سيتي حتى عام 2021، أما فيما يخص عقد لاعب فولفسبورج السابق فممتد حتى عام 2023.
بايرن ميونخ يستغل الأزمات
ويراهن الفريق البافاري على عاملين للوصول إلى هدفه بتخفيض السعر، أولهما حقيقة أن ساني لم يلعب لمدة 9 أشهر، بعد إصابته بتمزق في الأربطة، ما تسبب في فقد قيمته في السوق، بينما دي بروين أعلن بتصريحات عبر وسائل الإعلام رغبته في الرحيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بايرن سيراهن على الضغوط التي ستطغى على الميركاتو، فيما يتعلق بأسعار الصفقات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وثالثًا سترمي إدارة الفريق البافاري بورقة العقوبة التي فرضت على مانشستر سيتي، بالحرمان من اللعب في البطولات الأوروبية لمدة عامين، والتي قال عنها البلجيكي “دي بروينه” أنه قد تدفعه للرحيل عن ملعب الاتحاد.
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