بعد عودة الدوري الألماني .. بايرن ميونخ يختار “حبس” لاعبيه داخل فندق

مرت سويعات قليلة على الأخبار المؤكدة بأن إشارة الدوري الألماني باتت مضاءة باللون الأخضر، في نهاية شهر مايو الجاري، بقرار من المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل“، التي لم تجد مانعًا أمام عودة كرة القدم مرة أخرى.

ويبدو أن بايرن ميونيخ قد وضع خطته بالفعل للعودة، وبات في وضع الاستعداد للتدريبات، حيث سيحين وقت البدء الرسمي للبوندسليجا في غضون بضع أسابيع.

ووفقًا لما أفاد به “كريستيان فولك” مراسل صحيفة “بيلد” في بافاريا ، سينتقل بايرن ميونخ إلى فندق في مدينة ميونيخ لمدة أسبوع على الأقل، من أجل الحفاظ على لاعبيه والتأكيد على العزل الصحي قبل العودة إلى التدريبات.

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وقال المراسل ذاته “يبدو أن لدى كل من كارل هاينز رومينيجه وفريق بايرن خطة طوارئ جاهزة، وينتظرون بمجرد تلقي الضوء الأخضر من المستشارة ميركل والحكومة الفيدرالية التحرك”.

ثم أضاف “ستسمح هذه الخطة للاعبي بايرن بالحد من تعرضهم المحتمل للفيروس، مع استعادة مستويات اللياقة البدنية اللازمة لاستئناف اللعب في الدوري الألماني، لذلك سيبقى كامل المعسكر في فندق في ميونخ يوم السبت”.

يذكر أنه حتى الآن لم تظهر حالة إصابة واحدة داخل معسكر بطل ألمانيا بفيروس “كورونا“، لذلك ترغب إدارة بايرن ميونخ في الإغلاق على معسكرها لحين استئناف الموسم في غضون أسبوعين، وفق أغلب التقديرات.