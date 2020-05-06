رياضة | الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع واحد من نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يرغب في ضم عبد الرحمن مجدي جناج الإسماعيلي في الصيف القادم لتعويض الرحيل المحتمل لرمضان صبحي نجم الأحمر والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقعلة الحمراء فكرة دخول النادي في أي مفاوضات مع عبد الرحمن مجدي أو ضمه في الصيف القادم.

وأكد فايلر إلى إدارة النادي الأهلي أنه يرغب في التعاقد مع جناح أجنبي لتعويض رمضان صبحي في حالة رحيله في نهاية الموسم الجاري.