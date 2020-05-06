رياضة | عضو مجلس إدارة بنى سويف يكرم محروس محمود بمسقط رأسه في أسيوط

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو مجلس إدارة بنى سويف يكرم محروس محمود بمسقط رأسه في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى بتكريم اللاعب محروس محمود مدافع فريق بنى سويف، تقديرا لجهوده في العمل عقب توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا

واكد عبد اللطيف، اعتزازه وفخره بقصة كفاح اللاعب وتميزه بالأداء الرجولى بداخل الملعب بجانب كفاحه ومواصلته الاعتماد على نفسه لكسب لقمة العيش.

وكان عضو المجلس السويفي، قد قام بتكريم اللاعب بمسقط رأسه بأسيوط ووسط أهله، وعمله، تقديرا لقصة كفاحه .

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الجدير بالذكر أن محروس محمود يبلغ من العمر 28 عام وبدء مشواره الرياضى بلعبة كرة يد في مركز شباب منفلوط،ثم بترول أسيوط، وشارك في دوري المحترفين وعمري 16 عاما، قبل أن يتجه لكرة القدم في مركز شباب منفلوط قبل أن يتجمد النشاط ثم انتقل لنادي منفلوط الذي شارك معه في دوري الدرجة الثالثة والدرجة الثانية على مدار 3 مواسم ، التحق بالخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات لينتقل بعدها لفريق الوليدية ثم رحل إلى الأسيوطي ثم ديروط .

ويشارك محروس محمود بصفوف بنى سويف على مدار ثلاث مواسم ماضية بجانب مشاركته بمباراة الأهلى بكأس مصر

ومان اللاعب قد بدأ حياته العملية من سن 18 سنه، بهدف تحسين دخله، حيث عمل مساعد بناء ثم صنايعي ثم العمل في العاصمة الإدارية الجديدة بجانب كرة القدم، وعقب توقف النشاط الكروى يعمل، صنايعي قطايف وكنافة .