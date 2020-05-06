رياضة | رجب بكار يرحب بمغادرته من بيراميدز إلى هذا الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رجب بكار يرحب بمغادرته من بيراميدز إلى هذا الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث النادي الأهلي في الفترة الحالية عن لاعب متمكن في مركز الظهير الأيمن للأحمر، خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي جوكر الفريق إلى بيراميدز.

وكشفت مصادر مقربة أن رجب بكار، الظهير الأيمن لـ بيراميدز، ينتظر عرض رسمي من النادي الأهلي، لينضم إلى صفوفه خلال الموسم القادم.

وأضحت المصادر أن رجب يستفسر من المقربين له عن عرض الأهلي، ومتى يقوم الأخير بإرساله إلى إدارة بيراميدز من أجل إتمام الصفقة، حيث أبدى اللاعب الموافقة على الانتقال إلى الأحمر.

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ويذكر أن انتقل رجب بكار إلى صفوف نادي بيراميدز في الموسم المنقضي، قادمًا من سموحة الذي لعب في صفوفه في موسم 2016/2018.

وسيمتلك النادي الأهلي في الموسم المقبل لاعب واحد بمركز الظهير الأيمن هو محمد هاني، بعد تأكد إعارة باسم علي إلى الجونة وكريم يحيى إلى سموحة، ورحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز.



