رياضة | أخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عمر جابر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات مفاوضات الزمالك مع عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز ومنتخب مصر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وابدي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك إعجابه بعمر جابر والذى يُعد أحد العناصر الاساسية فى صفوف بيراميدز وأيضًا من اللاعبيين الدوليين، وأحد كباتن الأبيض، في العودة من جديد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

Advertisements

ولكن ما يُعقد الصفقة حتي الان هو المقابل المادي الكبير الذى بحصل عليه عمر جابر فى بيراميدز.

ماذا قدم عمر جابر مع بيراميدز هذا الموسم؟

شارك جابر مع بيراميدز هذا الموسم فى 27 مباراة وسجل هدف وحيد من بينهم 11 مباراة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.