رياضة | جيجز: فشلت في استحداث "صلاح" مع ويلز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جيجز: فشلت في استحداث "صلاح" مع ويلز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ريان جيجز، المدرب الحالي لمنتخب ويلز، عن إمكانية تحضير لاعبيه، قبل المباريات الهامة والدولية منها، لتحقيق النتائج المرجوة.

وذكر جيجز: "أجعل لاعبي فريقي يشاهدون فيديوهات لفرق أخرى حتى نتخيل ما نريد فعله، موضحًا أنه لا أجعلهم يشاهدون فيديوهات كثيرة، فقط أريد إيصال ما نريد فعله مع بعض التعديلات".

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وقال جيجز أسطورة مانشستر يونايتد في تصريحاته لموقع "ذا أثليتيك": أنه معترف بفشله في تقليد ما فعله يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، مع ثنائيه الإفريقي المتألق محمد صلاح وساديو ماني.

وأضاف مدرب منتخب ويلز:" جربت ضد كرواتيا، هاري ويلسون في مركز المهاجم الوهمي، مع وضع جاريث بيل ودانييل جيمس في مركزي محمد صلاح وساديو ماني، لكن الأمر لم يفلح".

ونجح ريان جيجز في قيادة منتخب ويلز للتأهل إلى يورو 2020، بانتصار ضد المجر 2-0، وذلك في نوفمبر الماضي.