رياضة | نجم أتلتيكو مدريد: الجميع يريد العودة للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد: الجميع يريد العودة للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ألفارو موراتا مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إنه يجب على اللاعبين تقبل الاجراءات الاحتزارية للعودة للتدريبات مرة أخري.



وقال موراتا يجب "تقبل القواعد" الصحية بحيث يكون هناك "أقل هامش ممكن من الخطر"، وذلك بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا والفحوصات الطبية السابقة لبدء التدريبات الفردية.

Advertisements

وأوضح موراتا: "تراودنا جميعاً رغبة جامحة في التدرب، سواء بشكل فردي أو جماعي، لا فارق، ينبغي تقبل القواعد، وفعل كل شيء كي يكون الخطر القائم أقل ما يمكن، وصولنا إلى هنا يعني أننا قريبون للغاية وهذا هو الأهم".

وأكد مهاجم الأتلتي أنه بعد شهرين من توقف نشاط كرة القدم بسبب جائحة كورونا، افتقد بشدة للتدريب برفقة زملائه في الفريق، والذين حضروا جميعاً الأربعاء إلى المدينة الرياضية الخاصة بـ"الروخيبلانكوس".

وأضاف: "التدرب بمفردك لا يشبه تماماً فعل ذلك مع الزملاء، تفتقد لكل شيء، الاستيقاظ والمجيء إلى المدينة الرياضية أمر مميز، ويساعدنا جميعاً في معرفة الوضع الذي نحن فيه، الأجواء الطيبة والتي تعادل التواجد بين أفراد العائلة"، في تصريحات أوردها النادي.