رياضة | افتقد مصر.. كوكا ينشر رسالة جديدة بعد أنباء عودته للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر افتقد مصر.. كوكا ينشر رسالة جديدة بعد أنباء عودته للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر أحمد حسن كوكا، مهاجم نادي براجا المعار إلى أوليمبياكوس اليوناني ومنتخب مصر، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أكد من خلالها على اشتياقه لمصر.

وظهر كوكا على جوادا على أحد الشواطئ، ووجه رسالة اشتياق لأم الدنيا "مصر"، وذلك بعدما دخل اللاعب حسابات الأهلى ودراسة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ونشر كوكا صورته التى ظهر فيها على طريقة الفرسان عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها:"Missing egypt"، ما يعنى باللغة العربية "مفتقد مصر".

وعلى طريقة أشبه بالاختبار، طلب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينينه فايلر مشاهدة مباريات لأحمد حسن كوكا، قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على ضمه أو صرف النظر عن الأمر.