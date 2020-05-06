رياضة | لاعب الزمالك السابق يحلم بالعودة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب الزمالك السابق يحلم بالعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى محمود البدري لاعب الإنتاج الحربي، بالعودة إلى الزمالك في الموسم المقبل، لانتهاء تعاقده مع الانتاج بنهاية الموسم الحالي.

وكشف اللاعب لمصدر مقرب منه ، أنه عرض نفسه علي مسؤولي البيت الابيض للعودة من جديد، من خلال وكيل أعماله، كونه أحد أبناء القلعة البيضاء ، حيث رحل عن صفوفه في موسم 2013/2014 إلى الإنتاج الحربي، ثم إلى طلائع الجيش، قبل العودة إلى الإنتاج من جديد.

يذكر أن محمود البدري ، شارك مع الإنتاج الحربي في 10 مباريات، خلال الموسم الجاري، وتلقى اللاعب عدد من العروض ولكنه ينتظر قرار ادارة الزمالك ومن ثم البت في هذه العروض.