رياضة | تعرف على أرقام الكاميروني أندريه أونانا المرشح لحراسة عرين برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام الكاميروني أندريه أونانا المرشح لحراسة عرين برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمي فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويرغب برشلونة في إعادة الكاميروني "أونانا" إلي " الكامب نو" في الصيف القادم لتأمين مركز حراسة المرمي بالفريق، وسط منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوتنهام وتشيلسي الانجليزيين للحصول على خدمات الحارس المتألق.

ماذا قدم الكاميروني أندريه أونانا مع أياكس أمستردام؟

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أندريه أونانا من مواليد 2 أبريل لعام 1996 يبلغ عمره 24 عامًا، يتمتع الحارس بالطول الفارع، حيث يصل طوله لـ 1.90 سم، بدأ مشواره داخل جدران أكاديمية كرة القدم الخاصة بالنجم الكاميروني صامويل إيتو، وانتقل منها إلي ناشئي نادي برشلونة عام 2010.

استمر "أونانا" داخل نادي برشلونة عدة سنوات لعب فيها مع جميع الفئات السنية في فرق الشباب بالنادي الكتالوني، وانتقل عام 2015 إلي نادي أياكس أمستردام ولعب في فريق الشباب بالبداية حيث شارك في 39 مباراة، استقبلت شباكه 66 هدفا، وحافظ على مرماه في 4 مباريات فقط.

تم تصعيد "أونانا" للمشاركة مع الفريق الأول بالنادي الهولندي، ولعب مع الفريق 178 مباراة في مختلف البطولات، استقبلت مرماه 158 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 74 مباراة، في إجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 15943 دقيقة.

أما مع منتخب الكاميرون خاض الجارس أندريه أونانا 15 مباراة دولية، بواقع 1246 دقيقة، استقبلت شباكه 13 هدفا، وحقق "كلين شيت" في 8 مباريات.