رياضة | كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطلب ضم 3 صفقات للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حدد لإدارة النادي، إحتياجات الفريق في سوق الإنتقالات المقبلة.

وحسب هذه التقارير، فإن كارتيرون طلب التعاقد مع ثلاث لاعبين، لاعب يلعب كظهير أيمن، ولاعب وسط دفاعي، ومهاجم صريح.

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ومن المتوقع كذلك أن يتخلى الزمالك عن عدد من اللاعبين، الذين لا يرغب كارتيرون في تواجدهم مع الفريق.

وكان كارتيرون قد نجح في قيادة الزمالك للفوز بلقبي السوبر المصري والإفريقي في فبراير الماضي، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي.