رياضة | ميسي يتدخل لترجيح كفة برشلونة في أهم أهدافه الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يتدخل لترجيح كفة برشلونة في أهم أهدافه الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي باريس سان جيرمان الصراع على ضم نجم إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت شبكة "ESPN" الأمريكية، ان لاعب الانتر تلقى عرض من باريس سان جيرمان، في ظل الاخبار التي تتحدث عن دخول برشلونة بقوة في صراع التعاقد مع النجم الأرجنتيني وذلك لتعويض إديسون كافاني والذي ينتهي عقده الموسم الحالي.

وأضافت الشبكة ان باريس يجد عائقا أمام حسم الصفقة لصالحه، يتمثل في رغبة لاوتارو في اللعب إلى جوار مواطنه، ليونيل ميسي، داخل صفوف برشلونة.