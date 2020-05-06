رياضة | قرار مفاجئ من الأهلي بشأن بيع ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من الأهلي بشأن بيع ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن مستقبل ثنائي الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى رغبة الأهلي في بيع الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن نجمي الفريق في الصيف.

ونفى الأهلي كل الأنباء المترددة حول رغبة النادي في بيع صلاح محسن وناصر ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء تجديد إعارة الثنائي صلاح محسن وناصر ماهر لموسم أخر ولكن لن يتم بيعهم بشكل نهائي.