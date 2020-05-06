رياضة | عاجل - الأهلي يعلن موقفه من إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يعلن موقفه من إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن ناديه لا يُمانع إلغاء الدوري بسبب وباء " كورونا " إذا كان هذا هو قرار الدولة لأن الدولة هي "رب الأسرة" وعلينا جميعا أحترام قراراتها.

وتابع مرتجي: لا نتمنى إلغاء الدوري ونرغب إستئناف النشاط الرياضي لأن الخسائر ستكون قاسية وكبيرة على الجميع ونرغب في أن يعمل جميعا من أجل عودة الدوري خاصة وأن هناك دول أوربية كثيرة تفكر في إستئناف النشاط رغم معاناتها من وباء "كورونا".

وأستطرد عضو مجلس الأهلي : إذا تم إلغاء الموسم ..نرغب في تطبيق النموذج الفرنسي بتنصيب الأهلي بطلاً للدوري كما حدث مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي تم إعلانه بطلاً للدوري الفرنسي بعد إلغاء المسابقة على خلفية جائحة كورونا.

وأوضح مرتجي أن الأهلي متصدر المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه لذا فهو الأحق بالتتويج باللقب إذا ما كان إلغاء المسابقة قراراً نهائياً ومن جانب الدولة ، مُتمنياً إيجاد حلول لأستئناف النشاط لأن هذا في مصلحة الجميع تقريباً.

وأستطرد عضو مجلس الأهلي ، رفضنا في المجلس تخفيض العقود سواء بالنسبة للاعبين أو المدربين وهذه كانت رؤية محمود الخطيب رئيس النادي الذى أوصى في البداية بعدم المساس برواتب العمال والعقود ، موضحاً أن النادي يبحث عن موارد دخل إضافية من خلال جهود الزملاء في المجلس الأحمر .